Украина Минималка больше 7 тысяч и не только: подробности нового скандального законопроекта

2018-11-18 15:00 336

Украинцы, получающие высокие зарплаты, будут вынуждены платить ЕСВ со всей суммы, а руководителей предприятий обяжут декларировать как минимум две «минималки»

Подобные нововведения предусмотрены законопроектом, который был разработан Кабмином, передает Обозреватель.

В документе сказано, что теперь минимальная зарплата начальника должна быть не менее 7400 гривен. Сегодня в Украине почти 84 тысячи начальников получают минимальное пособие в размере 3700 гривен и это связано, в первую очередь, с тем, что фирмы пытаются скрыть реальные доходы, выдавая зарплаты в конвертах.

Новым законопроектом Кабмин попытается исправить ситуацию, при которой бизнес продолжает красть деньги у бюджета. Теперь уклониться от уплаты ЕСВ не удастся: если руководителя сократят или переведут на другую должность, то подписывать документацию будет некому.

Помимо этого, предприятию придется больше заплатить за сотрудников, если они работают на «вредном» производстве. Для самых «вредных» профессий ЕСВ будет увеличен на 15%, для менее — на 7%.

После того, как будут утверждены предложения, 22% нужно будет платить с суммы зарплаты не больше 25 минималок (около 93 тысяч), а на остальную сумму введут регрессивную шкалу. То есть, чем выше сумма, тем меньше ставка. В качестве примера: с зарплаты в 100 тыс. грн сейчас платят 12,2 тыс. грн ЕСВ, а после вступления в силу новых правил взнос составит 21,8 тыс. грн (22% с 93 тыс. грн и 20% с оставшихся 7 тыс. грн).

Также известно, что теперь за неуплату ЕСВ будут наказывать. Если задерживать выплаты взноса, то нарушителю могут запретить выезд за границу. В Кабмине отметили, что если данные нормы будут утверждены, то государственный бюджет может получить до 10 млрд дополнительных средств. А эти полученные деньги могут выделить для очередного пересчета пенсий.

До тех пор, пока украинские работодатели прячут реальные зарплаты сотрудников, говорить о значительном повышении пенсий в нашей стране не приходится. На данный момент украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получают 2,6 тыс. грн, а минимальная пенсия находится на уровне всего лишь 1,4 тыс. грн.

Стоит отметить, что документ, разработанный правительством, вступит в силу только при условии, если его поддержит Рада, а после — подпишет президент. Принятие Кабинетом министров означает, что документ внесут на рассмотрение в ВРУ. Однако окончательное решение – за народными депутатами.