Курьезы фото Найдена картина Пикассо, украденная в 2012 году и считавшаяся уничтоженной

2018-11-20 14:15 102

В Румынии нашли картину Пабло Пикассо Tête d'Arlequin, похищенную из музея Роттердама еще в 2012 году. 

"Прокуроры расследуют обстоятельства, при которых картина, подписанная Пикассо стоимостью около 800 тысяч евро была найдена в субботу вечером в округе Тулча", - сообщает прокуратура Румынии.

По официальным данным, двое граждан Нидерландов прибыли в голландское посольство в Бухаресте и заявили о найденной картине на юго-востоке страны. 

Во время ограбления 2012 года из музея было украдено семь картин стоимостью в миллионы евро авторства Пикассо, Матисса, Моне и других. В 2013 году похитителей поймали и осудили, но ни одну из украденных картин не нашли. 

Ранее эксперты и следователи полагали, что уникальные полотна были сожжены в попытке уничтожить доказательства.

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Курьезы

фото Найдена картина Пикассо, украденная в 2012 году и считавшаяся уничтоженной 2018-11-20 14:15 102
фото Мелания Трамп уволила члена Совбеза США, которая не уступила ей место в самолете 2018-11-16 17:33 1245
От винта! Авиакомпания Japan Airlines придала огласке пьянство своих пилотов 2018-11-15 14:45 870
Сына премьера прятали в оккупированном Крыму от коррупционного скандала 2018-11-14 13:16 1182

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