В Румынии нашли картину Пабло Пикассо Tête d'Arlequin, похищенную из музея Роттердама еще в 2012 году.
"Прокуроры расследуют обстоятельства, при которых картина, подписанная Пикассо стоимостью около 800 тысяч евро была найдена в субботу вечером в округе Тулча", - сообщает прокуратура Румынии.
По официальным данным, двое граждан Нидерландов прибыли в голландское посольство в Бухаресте и заявили о найденной картине на юго-востоке страны.
Во время ограбления 2012 года из музея было украдено семь картин стоимостью в миллионы евро авторства Пикассо, Матисса, Моне и других. В 2013 году похитителей поймали и осудили, но ни одну из украденных картин не нашли.
Ранее эксперты и следователи полагали, что уникальные полотна были сожжены в попытке уничтожить доказательства.