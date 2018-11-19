Курьезы фото Найдена картина Пикассо, украденная в 2012 году и считавшаяся уничтоженной

2018-11-20 14:15 102

В Румынии нашли картину Пабло Пикассо Tête d'Arlequin, похищенную из музея Роттердама еще в 2012 году.

"Прокуроры расследуют обстоятельства, при которых картина, подписанная Пикассо стоимостью около 800 тысяч евро была найдена в субботу вечером в округе Тулча", - сообщает прокуратура Румынии.

По официальным данным, двое граждан Нидерландов прибыли в голландское посольство в Бухаресте и заявили о найденной картине на юго-востоке страны.

Во время ограбления 2012 года из музея было украдено семь картин стоимостью в миллионы евро авторства Пикассо, Матисса, Моне и других. В 2013 году похитителей поймали и осудили, но ни одну из украденных картин не нашли.

Ранее эксперты и следователи полагали, что уникальные полотна были сожжены в попытке уничтожить доказательства.