Политика Парализованная граница Украины: Румыния возобновила блокаду движения грузовиков

2024-01-15 16:05

Движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на украинско-румынской границе со стороны Румынии заблокировано.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. По ее данным, блокаду возобновили около 12:00.

"Около 12.00 фермеры возобновили блокирование движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Также началось блокирование румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского - "Красноильск"", - говорится в сообщении.

При этом другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд из Украины.

Румыния начала блокировать границу с Украиной - что известно

13 января стало известно, что на территории Румынии фермеры и аграрии начали блокировать движение грузовых автомобилей через международный автомобильный пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Румынские СМИ сообщали, что фермеры из Сучавы и Ботошани планируют заблокировать Сиретскую таможню, через которую проезжает большинство грузовиков из Украины.

Отмечается, что одно из самых больших недовольств румынских фермеров связано с импортом из Украины, который "не только захватил и заблокировал порт Констанца, но и привел к падению цен на сельскохозяйственную продукцию в Черноморском регионе".