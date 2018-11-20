Мир После иска в суд администрация Трампа немедленно вернула пропуск журналисту CNN

2018-11-20 15:16 60

Белый дом сделал все возможное, чтобы минимизировать негатив, связанный со словесной перепалкой Трампа с журналистом во время брифинга.

Журналисту CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но при этом американская администрация изменила лбщие правила для представителей СМИ.

Как сообщает CNN, Акосте вернули аккредитацию, а телеканал отменил иск к сотрудникам администрации президента США Дональда Трампа.

В частном письме, которое Акоста получил от пресс-секретаря президента Сары Сандерс и директора Белого дома по коммуникациям Билла Шайна, говорится, что журналист нарушил "базовые" правила.

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В письме также описывались нормы, которые теперь будут действовать на пресс-конференциях президента. В частности, каждый журналист сможет задать только один вопрос, а все последующие потребуют разрешения самого Трампа или других представителей Белого дома.

Напомним, во время брифинга в Белом доме Акоста задал Трампу вопрос о мигрантах, чем вызвал недовольство американского лидера, которое переросло в словесную перепалку. Во время инцидента одна из сотрудниц администрации пыталась забрать у журналиста микрофон, но сразу ей это не удалось.