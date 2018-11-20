Мир У Путина отреагировали на призыв сенаторов не избирать главой Интерпола россиянина

2018-11-20 22:00 285

 

Кремль расценивает как "вмешательство" в выборы президента Интерпола призыв сенаторов США не голосовать за кандидатуру генерал-майор российской полиции Александра Прокопчука.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще расценивать? Вот наглядное проявление", - сказал Песков.

Он добавил, что само письмо сенаторов не видел, но считает их действия давлением.

"Но, впрочем, будут выборы, давайте дождемся результатов", - сказал Песков.

Напомним, на должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Четыре сенатора США призвали президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против назначения Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции.

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