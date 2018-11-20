Украина Украинским водителям придется платить штрафы за других

2018-11-20 21:00 315

 

Рада уже в ближайшую неделю может принять законопроект о значительном повышении штрафов для водителей за непристегнутые ремни безопасности.

При этом водителям придется платить штрафы не только за себя, но и за непристегнутых пассажиров.

Детали раскрыла народный депутат Ирина Суслова.

«Законопроект очень важный. Мы надеемся, что он будет проголосован на следующей пленарной неделе. Исследования в странах Евросоюза доказывают, что если пассажир или водитель едет пристегнутым ремнем безопасности, то он получает на 70% меньше травм, чем непристегнутый», – рассказала нардеп.

По ее словам, требование будет действовать только для тех транспортных средств, которые оснащены ремнями безопасности.

Также политик отметила, что водитель авто, если его пассажиры не пристегиваются, берет ответственность за них на себя.

«Штрафы будут выписываться на авто, в зависимости от количества непристегнутых людей. Если остановили водителя с двумя пассажирами, Водитель несет ответственность за всех троих, соответственно, штраф должен быть умножен на три», – рассказала Суслова.

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