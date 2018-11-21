В Украине быстро ухудшается ситуация с корью - за неделю заболели почти 2 тыс. человек

В Украине стремительно ухудшается ситуация с корью. Только за последнюю неделю этим недугом заболели 1855 человек.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, из общего числа заболевших - 548 взрослых и 1307 детей (на 10% больше, чем на прошлой неделе).
КТО И ОТКУДА ПРИНЕС В УКРАИНУ ЭПИДЕМИЮ КОРИ
При этом в Минздраве отмечают, что по состоянию на данное время во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.
В УКРАИНЕ ВСПЫШКА КОРИ - МИНЗДРАВ СРОЧНО ШЛЕТ ВАКЦИНУ В РЕГИОНЫ