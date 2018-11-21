Украина В Украине быстро ухудшается ситуация с корью - за неделю заболели почти 2 тыс. человек

2018-11-21 15:13 84

В Украине стремительно ухудшается ситуация с корью. Только за последнюю неделю этим недугом заболели 1855 человек.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, из общего числа заболевших - 548 взрослых и 1307 детей (на 10% больше, чем на прошлой неделе).

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При этом в Минздраве отмечают, что по состоянию на данное время во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

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