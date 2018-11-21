Украина Кто и как будет обеспечивать права украинцев на президентских выборах 2019 года

2018-11-21 14:16 120

С 2019 года специальные представительства украинского омбудсмена будут открыты в каждой области страны. 

"Со следующего года мы расширяем региональную сеть представительств Уполномоченного по правам человека. С 2019 года такие представительства будут открыты в каждой области", - сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Чтобы обеспечить право украинцев на свободный выбор, по всей стране во время президентских выборов весной будут работать 17 общественных мониторов.

"Во время президентских выборов мы совместно с Опорой будем анализировать деятельность правоохранительных органов и судов по расследованию избирательных преступлений. Кроме того, общественные мониторы будут работать с электоратом по защите их прав во всех регионах Украины", - отметила Денисова.

По ее словам, после президентских выборов будут проведены дополнительные обучения для избирательных мониторов и, при необходимости, увеличено их число во время парламентских выборов осенью 2019 года.

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