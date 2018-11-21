Украина Протесты евробляхеров пошли на спад - дороги перекрыты в шести областях

2018-11-21 11:42 228

В шести областях Украины продолжаются акции протеста с перекрытием дорог государственного значения.

Как сообщили в "Укравтодоре", по состоянию на данное время из-за протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией была перекрыта в Волынской области автодорога М-19 Доманово - Ковель -Черновцы, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого р-на), во Львовской области - автодорога М-06 Киев - Чоп в двух местах: км 500+900 (с. Старый Милятин Бусского р-на) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на).

КАРТА: ЕВРОБЛЯХЕРЫ ПЕРЕКРЫЛИ ДОРОГИ ПРОТИВ РАСТАМОЖКИ

В Одесской области перекрыта автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450+500; в Тернопольской - автодорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий, км 154; в Хмельницкой - автодорога Н-03 Житомир - Черновцы, км 285+432 (с .Смотрич, Камянец-Подольского р-на) и Н-25 Городище - Ровно -Староконстянтинов, км 249+320 (г. Шепетовка).

Помимо этого, проходит акция протеста против установленных тарифов на газоснабжение в г. Смела Черкасской области. Ее проводят на км 207 авторогоги Н-01 Киев - Знаменка на выезде из города в направлении Знаменки.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ТРАСС, ПЕРЕКРЫТЫХ «ЕВРОБЛЯХЕРАМИ»

В "Украватодоре" говорят, что акции протеста владельцев "евроблях" в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях завершились.