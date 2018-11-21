Мир У Путина отреагировали на поражение в Интерполе кандидата от РФ

2018-11-21 20:00 315

Москва согласилась с результатами выборов нового президента международной правоохранительной организации

В Кремле говорят, что на Россию оказывалось "беспрецедентное" давление перед выборами главы Интерпола, где одним из основных кандидатов был генерал-майор МВД РФ, проигравший в итоге южнокорейцу Ким Чон Яну. На это посетовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Представитель Путина сказал - в Москве "сожалеют", что победил не их кандидат.

"Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат, но с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно. Выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы", - заявил он.

Тем не мене, по словам Пескова, у Кремля "нет никаких оснований" не соглашаться с результатами выборов.

21 ноября 2018 года новым главой Интерпола на два года стал южнокореец Ким Чон Ян. До избрания он был и. о. президента - после того, как Китай задержал прошлого главу организации Мэн Хунвея. Интересно, что постпред Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук - брат российского генерал-майора МВД.