Украина Стал известен возможный доход от легализации евроблях

2018-11-21 19:30 177

Введение новых правил растаможки ввозимых из-за границы автомобилей принесет украинскому бюджету 950 млн грн. Такие данные содержит в себе законопроект о государственном бюджете на 2019 год.

Отмечается, что растаможка авто на еврономерах, ввезенных в Украину в режиме транзита или временного ввоза за последние четыре года, может принести около 1 млрд грн. Их намерены направить в спецфонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в объеме 1 млрд грн.

Вместе с тем, освободили от налогообложения акцизом ввоз в Украину кузовов для легковых автомобилей при условии их дальнейшего использования для изготовления автомобилей - ожидается, что это снизит поступления в бюджет на 50 млн грн.