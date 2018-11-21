Украина Стал известен возможный доход от легализации евроблях

2018-11-21 19:30 177

 

Введение новых правил растаможки ввозимых из-за границы автомобилей принесет украинскому бюджету 950 млн грн. Такие данные содержит в себе законопроект о государственном бюджете на 2019 год.

Отмечается, что растаможка авто на еврономерах, ввезенных в Украину в режиме транзита или временного ввоза за последние четыре года, может принести около 1 млрд грн. Их намерены направить в спецфонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в объеме 1 млрд грн.

Вместе с тем, освободили от налогообложения акцизом ввоз в Украину кузовов для легковых автомобилей при условии их дальнейшего использования для изготовления автомобилей - ожидается, что это снизит поступления в бюджет на 50 млн грн.

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Украина

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"Евробляхеры" приостанавливают акцию протеста и разблокируют дороги 2018-11-21 18:00 366
Укрзализныця рассказала, когда разблокирует продажу билетов на праздники 2018-11-21 16:30 405

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