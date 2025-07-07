Політика МЗС України звернувся до ЄС із закликом урізати доходи рашистів від продажу нафти

2025-07-07 08:23

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до партнерів України із закликом збільшити інвестиції в українські технології і посилити санкції проти рф, зокрема шляхом перекриття доступу московії до технологій.

Сибіга зазначив, що оскільки Україні потрібно було захищатися, вона навчилася впроваджувати інновації. За його словами, зараз Україна - технологічно передова країна, яка досягла успіху у галузі безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового управління та банківської справи, а також в інших галузях.

"Ми закликаємо партнерів інвестувати більше в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають безпосередню користь від наших інновацій у майбутньому", - написав міністр.

Він додав, що Україна вже робить внесок у трансатлантичну безпеку, запевнивши, що українські технології посилять як Україну, так і її партнерів.

Глава МЗС наголосив на необхідності негайного посилення санкцій проти рашистів.

"Кожен мікрочіп, в якому відмовлено москві, - це врятоване життя. росія повинна бути позбавлена усіх ресурсів для своєї військової машини", - заявив Сибіга.

Глава МЗМ України додав, що доходи рашистів від продажу нафти мають бути урізані, а доступ москви до технологій має бути повністю перекритий.