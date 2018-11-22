Знаменитый киевский "Укртелефильм" выставили на продажу - просят 4,6 млн гривен

Основной офис государственного предприятия "Укртелефильм", расположенный в столице на ул. Кирилловская, 160, выставили на аукцион в системе ProZorro.
Комплекс недвижимости оценили в 4,641 млн грн (без НДС).
Торги уже запущены.
Аукцион состоится в 9:35 в пятницу, 21 декабря.
Как видно на фото, здание находится в запущенном состоянии.
В комплекс, которым владел "Укртелефильм" только по этому адресу, входят: нежилые производственные здания (площадью 1505,4 кв. м), проходная, гараж и ангар (383,8 кв. м).