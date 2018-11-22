Украина Штрафовать пьяных водителей по-новому начнут с 2020 года

2018-11-22 19:30 252

 

Закон об ответственности водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения вступит в силу с 1 января 2020 года.

Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве внутренних дел.

В заключительных положениях закона указывается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие через год со дня вступления в силу.

В то же время Министерство внутренних дел сообщает, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Директор департамента и коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил УП, что весь 2019 год будет длиться подготовка к введению закона в действие.

В частности, за 3 месяца со дня вступления в силу закона, Кабмин должен внести на рассмотрение ВР предложения по приведению законодательных актов в соответствие с ним.

Разрешенный уровень алкоголя в организме, за который не штрафуют, 0,2 промилле.

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада поддержала законопроект 7279-д, который вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в уголовный кодекс, как уголовный проступок.

Законопроектом вводится наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до 3 лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет.

Сейчас нетрезвое вождение наказывается штрафом в 10,2 тысяч гривен и лишением прав на 1 год. Те же действия совершенные более 2 раз за год наказываются штрафом в 40,8 тысяч гривен и лишением прав на 10 лет.

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