Украина В Украине могут разрешить фотографироваться на паспорт в шапке

2018-11-24 14:00 60

 

В МВД отметили, что получают многочисленные обращения от представителей разных вероисповеданий, которые сталкиваются с этой проблемой

В МВД и Государственной миграционной службе (ГМС) инициируют пересмотр стандартов фотографирования на документы, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

22 ноября в министерстве состоялось координационное совещание, в ходе которого обсудили вопрос фотографирования на документы.

В МВД отметили, что получают многочисленные обращения от представителей разных вероисповеданий, которые сталкиваются с этой проблемой.

Замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук напомнила, что действующим на сегодняшний день государственным стандартом установлено, что фотографирование для паспортов осуществляется без головных уборов.

МВД и ГМС обратились в ГП Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества с просьбой пересмотреть стандарт фотографирования на документы. Там поддержали инициативу и включили изменение стандарта в план своей работы, сообщили в МВД.

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