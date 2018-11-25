Украина В знак протеста "евробляхеры" перекрыли ряд пропускных пунктов

2018-11-25 16:00 393

 

Собственники автомобилей на европейской регистрации перекрыли движение транспорта на ряде пропускных пунктов в Волынской и Закарпатской областях. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Водители на "евробляхах" перекрыли пропускные пункты "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг" и "Ягодин".

"25.11.2018 в 12:00 люди на границах перекрывают такие пропускные пункты как Раву-Русскую, Краковец, Устилуг и сейчас перекроют еще Ягодин", - отметил депутат.

По его словам, митингующие требуют разъяснений по принятым законам №8487 и №8488 о растаможке авто на иностранной регистрации, которые вступили в силу уже сегодня, 25 ноября.

"Со слов людей: люди хотят понимания, что им сейчас делать с машинами по закону №8487 и №8488, пояснения и путь как все сделать правильно, другие возмущены ситуацией и такими законами", - объяснил Зинкевич.

Стоит отметить, что по состоянию на 13:20 воскресенья, протестующие также перекрыли пропускной пункт "Березный" в Закарпатской области.

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