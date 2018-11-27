Украина фото Евробляхеры готовятся заблокировать кондитерскую фабрику Roshen в Виннице

2018-11-27 11:40 78

В Виннице около 30 владельцев авто на польской и литовской регистрации, которые входят в объединение АвтоЕвроСила, заполонили своими машинами стоянку около Второй кондитерской фабрики Roshen в Виннице.

Как сообщает издание Винницкие новости, что цель водителей - блокировать работу предприятия. Активных действий по блокировке фабрики Roshen владельцы авто пока не предпринимают, ожидая подкрепления с других регионов. Они поставили несколько бочек с огнем и начали монтировать палатку.

ПОРОШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ, ПРОТИВ КОТОРЫХ ПРОТЕСТУЮТ ЕВРОБЛЯХЕРЫ

В то же время в АвтоЕвроСиле сообщили, что официально организация не имеет отношения к подобным акциям.

На место акции протеста приехали правоохранительные органы.

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