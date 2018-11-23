Политика Президент Порошенко обратился к евробляхерам с требованием прекратить протесты

2018-11-23 12:14 324

Президент Петр Порошенко обратился к владельцам автомобилей на иностранной регистрации, призвав прекратить акции протестов. 

Он назвал подписанные законы о растаможке "евроблях" компромиссом между государством и владельцами авто.

"Чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам.

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От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - cообщается в Facebook президента.

Он также призвал владельцев авто воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

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Политика

Президент Порошенко обратился к евробляхерам с требованием прекратить протесты 2018-11-23 12:14 324
В Германии желающих получить статус беженца будут проверять с пристрастием 2018-11-23 11:40 834
ЕС настаивает на обмене всеми заложниками на Донбассе до конца 2018 года 2018-11-23 10:39 798
Порошенко подписал законы о растаможке авто, против которых протестуют евробляхеры 2018-11-23 10:04 405

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