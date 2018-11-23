Президент Порошенко обратился к евробляхерам с требованием прекратить протесты

Президент Петр Порошенко обратился к владельцам автомобилей на иностранной регистрации, призвав прекратить акции протестов.
Он назвал подписанные законы о растаможке "евроблях" компромиссом между государством и владельцами авто.
"Чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам.
ПОРОШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ, ПРОТИВ КОТОРЫХ ПРОТЕСТУЮТ ЕВРОБЛЯХЕРЫ
От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - cообщается в Facebook президента.
Он также призвал владельцев авто воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.