Украина фото Водители фур пошли войной на евробляхеров - перекрывают дороги, бьют морды

2018-11-27 15:14 489

Водители фур начали блокирование проезда авто на иностранной регистрации к пункту пропуска Рава-Русская.

Как сообщает Игорь Зинкевич, депутатЛьвовского горсовета, сегодня обозленные водители фур перекрыли трассу, которой "евробляхеры" доезжают до пунктов пропуска для блокирования работы таможни.

"... как стало известно, водители фур перекрывают доизд тем, кто планирует блокировать таможню, не давая возможности людям, которые идут на блокировка границу, доехать", - пишет депутат.

Напомним, вчера владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали работу ряда пунктов пропуска на границе с Польшей, Словакией, Румынией. Требуют отменить закон о льготной растеможке и принять другой, более мягкий документ, в котором растаможка будет проходить без учета возраста машин.

Водители фур, вынужденные сутками стоять у границ сильно возмущены происходящим, сетуют на то, что горючее уже заканчивается и сроки контрактов по товарам уже сорваны. Как результат, произошло уже несколько конфликтных ситуаций, повреждены машины.