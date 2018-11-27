Украина У Супрун назвали единственный способ не заразиться дифтерией и столбняком

2018-11-28 13:42 114

За десять месяцев текущего года в Украине зарегистрировано девять случаев заболевания дифтерией – опасным инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. 

"За 10 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано 9 случаев заболевания дифтерией (среди них трое детей и шестеро взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (пятеро детей и 12 взрослых). Единственная надежная защита от этих болезней - вакцинация", - сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что вакцинация против дифтерии и столбняка показана не только детям, но и взрослым. Периодически прививку надо обновлять, так как иммунитет против этих болезней сохраняется лишь около 10 лет.

НАША СПРАВКА

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью.

Столбняк - заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных. Можно заразиться столбняком при попадании грязи в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины.

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