Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе резко упало число обстрелов и провокаций

2018-11-28 11:42 171

В течение минувших суток сепаратисты пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава нет. 

"Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сепаратисты из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, боевики вели огонь по позициям ООС вблизи Водяного на Приазовье.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки, один противник был уничтожен.

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