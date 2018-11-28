Украина В Украине подскочили цены на посуточную аренду жилья

2018-11-28 19:00 198

 

Самые дорогие цены на съем жилья перед зимними праздниками наблюдаются во Львове

В преддверии новогодних праздников на рынке недвижимости активно дорожают квартиры с посуточной арендой.

Первое место среди украинских городов по посуточной аренде на новогодние праздники занимает Львов. Однокомнатную квартиру в прошлом году можно было арендовать за 1 тыс. 600 грн, в этом году цены увеличились до 1 тыс. 900 грн за сутки. Стоимость аренды двух- и трехкомнатных квартир может доходить до 4 тыс. грн за сутки.

На втором месте рейтинга оказался Киев. Снять жилье в большом городе посуточно можно будет на 200-500 грн дешевле. Замыкает тройку лидеров - Одесса. Жилье в новогоднюю ночь обойдется от 1 до 3 тысяч грн за сутки.

Напомним, за последние полгода съемное жилье в Киеве выросло в цене на 19%: днокомнатные квартиры в Киеве подорожали на 13%, двухкомнатные на 18%, а трешки на 25%.

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