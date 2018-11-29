Политика Президентом Грузии выбрали дочь эмигрантов, отказавшуюся от французского гражданства

2018-11-29 11:14 204

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", выигрывает выборы президента Грузии. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

По итогам подсчета 99,7% бюллетеней Зурабишвили набирает 59,56% голосов избирателей, а ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, — 40,44%.

Итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента Грузии составила 56,23%.

Оба кандидата, прошедшие во второй тур выборов, - бывшие министры иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.

Напомним, нынешние выборы президента Грузии — последние, которые проводятся методом прямого голосования. Парламент утвердил новую Конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику, на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. Полномочия президента будут значительно сокращены.

НАША СПРАВКА:

Будущая президент Грузии Саломе Зурабишвили — дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданства, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИДе, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.

 

 

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