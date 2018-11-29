Мир Меркель предложила контролировать поставки газа по Nord Stream-2

2018-11-29 18:00 174

 

Германия сможет контролировать объемы газа, поставляемого по газопроводу Северный поток-2. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на открытии третьего Германско-украинского экономического форума в четверг, 29 ноября.

Она заявила, что Северный поток-2 не отменяет роль Украины как транзитной страны для поставок газа.

"Можно сказать, что, несмотря на разные мнения по поводу Северного потока-2, мы полностью выступаем за статус Украины как страны-транзитера газа", - сказала немецкий канцлер.

При этом Меркель пояснила, что Берлин не отказывается от планов сооружения этого газопровода, добавив, что сможет контролировать поставляемые объемы газа.

Отметим, в Нафтогазе ранее заявили, что Газпром может отказаться подписывать долгосрочный контракт на транзит и продолжить транзит с началом работы на общих условиях, бронируя мощности на определенный срок.

Отметим, с 2019 года Украина планирует вдвое снизить тарифы на транзит газа.

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