Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: 14 обстрелов, один солдат ранен, еще один пропал без вести

2018-11-30 11:42 156

За прошедшие сутки сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский боец получил ранения, один солдат пропал без вести.

Как сообщили в штабе ООС, террористы за 24 часа семь раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сводке.

Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

"По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вильный, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Красногоровки и Тарамчука враг применял стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого" – отметили в штабе ООС.

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