Мир Украинская компания будет осваивать Луну - NASA

2018-12-01 09:19 150

NASA опубликовало список компаний, которые будут осваивать Луну. Об этом говорится на официальном сайте агентства.

Предприятия, выбранные NASA, будут соревноваться за деньги агентства, предоставив свои услуги по доставке научных грузов или техники на поверхность спутника. Общая сумма контрактов, которую могут получить участники CLPS, — более $2,6 млрд.

Космическое агентство NASA опубликовало список из 9 американских компаний, с которыми будет сотрудничать над отправкой спускаемых аппаратов. Они вошли в программу NASA CLPS.

Избранные предприятия смогут посоревноваться за деньги агентства — всего более $2,6 млрд, предоставив свои услуги по доставке научных грузов или техники на поверхность спутника. Компании, которые попали в список: Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Intuitive Machines, Orbit Beyond и Firefly Aerospace. У последней — украинские корни.