Украина Синоптик рассказал, когда ждать самых лютых морозов в Украине

2018-12-02 13:00 429

Самое сильное похолодание в Украине этой зимой наступит в феврале. Тогда температура опустится до 22-25 градусов ниже ноля.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Гортань, пишет Информатор.

Он пояснил, что в целом зимой Украине грозят “погодные качели”. С 3 до 15 января ожидается оттепель, уверен синоптик.

А вот с 15 января начнется настоящая зима: резкое понижение температуры до 20-25 градусов ниже ноля продолжится вплоть до конца января. “Потом зима переходит в сильные, февральские морозы. С 3 февраля по 8-11 февраля будут самые сильные морозы этой зимы. Это вновь 20-25 градусов до 20-х чисел. 24-25 февраля вновь оттепель. И на конец февраля – легкие морозы в 7-8 градусов”, – рассказал Горбань.

Он уточнил, что в первую декаду марта тоже ожидается холодная погода до 7-14 градусов ниже ноля. “Короче, у нас получился сдвиг этапа морозов с 15 января”, – резюмировал синоптик. Напомним, из-за снега остановились полеты в Борисполе.