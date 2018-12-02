Украина Украину накрыло мощной магнитной бурей. Ученые советуют спать, пить травы и отказаться от спорта

2018-12-02 14:30 378

 

В Украину 1 и 2 декабря вместе с непогодой и снегопадом пришли и мощные магнитные бури.

Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

На состояние здоровья метеозависимых людей новые вспышки на Солнце могут оказывать серьезное воздействие. Так, уже 1 декабря метеозависимые люди смогут ощутить на себе действие магнитной бури с уровнем мощности в три балла (именно такая была зафиксирована сегодня утром). После обеда и вечером геомагнитная активность усилится до четырех баллов.

Малые магнитные бури не утихнут и в воскресенье, 2 декабря. Только после двух часов они пойдут на спад. После этого возмущения следующую неделю вспышки на Солнце продержатся на уровне 3–4 баллов по 10-балльной шкале.

Ученые советуют, что пережить геомагнитные возмущения помогает здоровый сон, целебные травы и отказ от изнурительных физических нагрузок. Эксперты считают, что лишь 10% от всего населения земного шара чувствительны к магнитным бурям. Реакциями организма на магнитные колебания могут являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

После 10 декабря магнитные возмущения утихнут на неделю минимум. Предположительно во второй половине месяца снова стоит ожидать магнитных бурь, однако специалисты Международного центра прогнозирования погоды пока не уверены в прогнозах.

На Новый год геомагнитная обстановка обещает быть спокойной.

Магнитные колебания ожидаются 1, 3, 4, 7, 8, 18, 28, 30 числа.

Магнитные бури в декабре возможны 2 и 29 числа.

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