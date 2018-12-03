Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-12-03 09:13 132

За минувшие сутки сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское.

"Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе.

"С начала текущих суток противник совершил обстрел наших оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено", - подытожили в штабе ООС.