Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-12-03 09:13 132

За минувшие сутки сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское.

"Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе.

"С начала текущих суток противник совершил обстрел наших оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено", - подытожили в штабе ООС.

 

Еще по теме

В НАТО ответили на призыв Порошенко направить корабли в Черное море

2018-11-30 15:13 1614

КАРТА Киев ждут новые пробки - на месяц частично перекрыли мост Патона

2018-11-30 13:40 888

КАРТА Ситуация в зоне ООС: 14 обстрелов, один солдат ранен, еще один пропал без вести

2018-11-30 11:42 606

Киберкоалиция: НАТО проводит крупнейшие в истории учения по отражению кибератак

2018-11-30 08:29 363

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды: Днем потеплеет до нуля, но вечером температура упадет до -12C

2018-12-03 10:41 57

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-12-03 09:13 132

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-12-03 08:39 507789

Рельсовый экспресс Киев-Борисполь запущен - цена билета, расписание и время пути

2018-12-03 07:30 912
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Прогноз погоды: Днем потеплеет до нуля, но вечером температура упадет до -12C 2018-12-03 10:41 57
КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе 2018-12-03 09:13 132
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-12-03 08:39 507789
Рельсовый экспресс Киев-Борисполь запущен - цена билета, расписание и время пути 2018-12-03 07:30 912

Лента

10:52 Доступный отдых в Египте с Farvater.travel
КАРТА 10:41 Прогноз погоды: Днем потеплеет до нуля, но вечером температура упадет до -12C
10:14 С начала отопительного сезона Украина сожгла почти миллиард кубов газа
09:40 Google ввел новые требования к политической рекламе, обязал раскрывать заказчика
КАРТА 09:13 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 Массовый выезд украинских заробитчан стал угрозой для экономики Польши
07:30 Рельсовый экспресс Киев-Борисполь запущен - цена билета, расписание и время пути
15:00 На Азове необходим международный контингент – МИД
14:30 Украину накрыло мощной магнитной бурей. Ученые советуют спать, пить травы и отказаться от спорта