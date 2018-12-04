Украина КАРТА Сутки в зоне ООС: Сепаратисты 14 раз открывали огонь, ранены двое солдат ВСУ

2018-12-04 11:42 210

За минувшие сутки террористы Донбасса 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских солдат получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное, что на Приазовье, и Гнутово. Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что сепаратисты по опорным пунктам ООС у Крымского дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков обстреляли еще и из минометов 120 калибра.

С начала текущих суток сепаратисты огонь в направлении украинских позиций не открывали.