Мир Великобритания отказалась впустить скандального Охлобыстина: подробности

2018-12-04 19:00 207

 

Российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина, который является сторонником террористов "Л/ДНР", не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне. Несмотря на то, что актеру удалось получить визу — присутствовать на показе фильма со своим участием и других культурных мероприятиях в рамках фестиваля он не смог.

Отметим: после инцидента Охлобыстин заявил, что разбираться ни с кем не будет и ему "достаточно существовать в среде своих коллег". Об этом сообщает издание "Взгляд".

"Я не знаю, честно говоря, для меня данная ситуация в новинку в силу геополитических изменений. Поэтому я предпочитаю не разбираться, я существую в среде своих коллег, профессионалов, и мне этого вполне достаточно", — заявил скандальный актер.

Представитель актера Максим Брусницын отметил, что Охлобыстину запретили появляться на мероприятиях Недели российского кино из-за его нетолерантного отношения к представителям ЛГБТ-сообщества. Он добавил, что Украина к этому не имеет отношения.

"Так как Иван в свое время высказывался о геях, они попросили организаторов, для чтобы не затрагивать их толерантность, Иван должен воздержался от посещения. Те люди не имеют к этому никакого отношения", — заявил он.

 

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