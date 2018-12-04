Мир Задержанные в Грузии украинцы получили приговор суда о мере пресечения

2018-12-04 21:00 240

Суд Тбилиси отказался отпустить на свободу граждан Украины, задержанных в ходе спецоперации

Шестеро украинских граждан, задержанных пару дней назад в грузинской столице, останутся под стражей – их и арестованного вместе с ними гражданина Грузии городской суд Тбилиси приговорил 4 декабря к предварительному заключению.

Такое решение суда распространила главная прокуратура республики.

Напомним, что граждане Украины и один грузинский гражданин были задержаны 2 декабря в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками местного МВД в двух тбилисских гостиницах.

Как мы уже писали, у задержанных были изъяты пистолеты и самодельный автомат, а в министерстве внутренних дел заявили, что они прибыли в страну 27 ноября, и следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную их связь с проходящими в стране политическими процессами.

Также глава ведомства Георгий Гахария сообщил о подозрениях на счет того, что задержанные могут быть связаны с оппозиционной партией "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

Между тем грузинские СМИ сообщили, что все задержанные являются бойцами украинского добровольческого батальона "Донбасс".