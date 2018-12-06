Политика СМИ У Луценко допросят Авакова по делу о покушении на непрезидента Януковича

2018-12-06 11:15 261

Генпрокуратура планирует допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках уголовного производства по факту возможного покушения на бывшего непрезидента Януковича в 2014 году.

"Планируется допрос Авакова (в уголовном производстве по факту возможного покушения на Януковича)", - сообщает  УНН со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, уже была направлена соответствующая повестка главе МВД. Однако, собеседник не уточнил, на какую дату пригласили Авакова в ГПУ.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" беглого непрезидента .

В июне 2018 года Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру вручить бывшему охраннику Януковича Дмитрию Иванцову памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего, чем фактически признал его потерпевшим в рамках производства о покушении.

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