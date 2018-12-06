Мир Французская революция: Макрона заставили отменить повышение налога на бензин

2018-12-07 08:29 132

Французы с помощью массовых акций протеста сумели убедить правительство отменить повышение налога на топливо в следующем году.

Массовые акции проходили в крупнейших городах Франции три уикэнда подряд. На прошедших выходных они достигли пика: ничего подобного в Париже не было со времен студенческих волнений 1968 года. Власти неоднократно говорили, что не станут отменять реформы, однако, под давлением народа сменили риторику.

"Никакой налог не стоит мучений народа", - заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, подчеркнув, что эти решения должны привести к миру во Франции.

Он также рассказал, что будут упрощены правила технического контроля транспорта, который загрязняет атмосферу выбросами.

Также премьер пообщел провести консультации с гражданами о дальнейших изменениях налоговой системы.