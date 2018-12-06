Украина Решение принято: что теперь смогут прочитать украинцы на упаковках пищевых продуктов

2018-12-06 16:30 192

 

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов".

За соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат, передает ЭП.

Законопроектом вводится запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления.

Кроме этого, законопроект обязывает производителей делать надписи на упаковках читабельными.

Также определяется, что обязательная информация о пищевых продуктах не должна скрываться или искажаться другой текстовой или графической информацией.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью приведения украинского законодательства в соответствие с положениями регламента ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Законопроектом предусмотрено предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок и вспомогательных веществ, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывают аллергические реакции или непереносимость.

Также законопроектом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию.

В то же время предусмотрен отход от требования об обязательном предоставлении информации о питательной ценности относительно определенных категорий пищевых продуктов, которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке.

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