Мир ''Хотим газ по $70'': Лукашенко устроил жаркий спор с Путиным

2018-12-06 19:00 228

 

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге устроили жаркий спор по цене на газ для Минска.

Как пишет "Интерфакс", Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, и для российских, которым он обходится в $70 (в соседней Смоленской области).

При этом президент России возразил ему, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130. Путин предложил продолжить дискуссию о ценах на газ в закрытом режиме.

Позже Лукашенко признался, что сказал Путину после спора. Он уточнил, что журналистам "этого лучше не слышать".

 

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