Украина В Минсоцполитики хотят официально ввести День отца в сентябре

2018-12-09 15:00 408

 

Министерство социальной политики Украины предлагает отмечать День отца ежегодно в третье воскресенье сентября. Соответствующий проект Указа президента был опубликован на сайте ведомства.

"С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей постановляю: установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября", - сообщается в проекте документа.

В пояснительной записке к проекту Указа указано, что в последние годы уже традиционно День отца отмечают в ряде областей в Украине. Среди них - Ивано-Франковская, Ровенская, Львовская, Одесская, Киевская, Донецкая области.

Ввиду этого, такая инициатива заслуживает поддержки и внедрения официального Дня отца на всей территории Украины.

Стоит отметить, что проект закона еще будут обсуждать с 6 декабря по 6 января 2019 года.

В Минсоцполитики говорят, что разработали такой проект Указа, потому что получили поручение от вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе.

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