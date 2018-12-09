Мир Ученые обнаружили неожиданное опасное свойство риса

2018-12-09 13:30 345

 

Рисовые зерна могут накапливать опасные для человека токсины, среди которых - мышьяк. Об этом узнала международная группа ученых, сообщив результаты исследований на конференции Общества анализа рисков, пишет Newsyou.

"Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи. В ближайшее время мы изучим и то, как именно он влияет на работу тела человека",— отметил сотрудник университета Индианы Чжэн Чжоу.

По словам ученых, токсины попадают в рисовые зерна вместе с водопроводной водой и способны приводить к тяжелым патологиям, а также к развитию нарушений работы организма.

Во время исследований эксперты обнаружили, что рисовые зерна накапливают в себе максимальное количество токсинов, большая часть которых содержится в мякоти в виде неорганических соединений. До 80% мышьяка попадает в злак из воды, столько же проникает в организм человека при переваривании пищи.

На данный момент ученый занимаются изучением взаимодействие различных сортов риса с опасными веществами.

Еще по теме

Американские ученые назвали самую эффективную для похудения диету

2018-12-06 21:00 858

В Китае обнаружили двухметровую 11-летнюю девочку

2018-11-21 17:00 1128

В каком возрасте и почему запускается механизм старения человека - ученые нашли ответ

2018-11-16 22:12 1470

ЧП в Крыму: в одной из школ обнаружили бомбу, детей экстренно эвакуировали

2018-10-25 17:00 993

Еще новости в разделе "Мир"

Дело Скрипалей: Полиция подозревает РФ в еще 2 убийствах на территории Британии

2018-12-09 14:30 294

Ученые обнаружили неожиданное опасное свойство риса

2018-12-09 13:30 345

Число задержанных в Париже достигло полутора тысяч

2018-12-09 13:00 213

Протесты в Париже. Трамп дал совет Макрону

2018-12-09 11:00 339
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Дело Скрипалей: Полиция подозревает РФ в еще 2 убийствах на территории Британии 2018-12-09 14:30 294
Ученые обнаружили неожиданное опасное свойство риса 2018-12-09 13:30 345
Число задержанных в Париже достигло полутора тысяч 2018-12-09 13:00 213
Протесты в Париже. Трамп дал совет Макрону 2018-12-09 11:00 339

Лента

15:00 В Минсоцполитики хотят официально ввести День отца в сентябре
14:30 Дело Скрипалей: Полиция подозревает РФ в еще 2 убийствах на территории Британии
14:00 Названа дата разрыва договора о дружбе с РФ
13:30 Ученые обнаружили неожиданное опасное свойство риса
13:00 Число задержанных в Париже достигло полутора тысяч
12:30 Снежные лавины в Карпатах - местных жителей предупредили об опасности
12:00 Нет декларации с врачом: Супрун рассказала, нужно ли платить за медпомощь с 1 января
11:00 Протесты в Париже. Трамп дал совет Макрону
10:30 В Украине запретили популярный препарат от болезней сердца
видео 10:00 Ломаченко побил Педрасу в ринге и отобрал у него титул WBO