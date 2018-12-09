Мир Ученые обнаружили неожиданное опасное свойство риса

2018-12-09 13:30 345

Рисовые зерна могут накапливать опасные для человека токсины, среди которых - мышьяк. Об этом узнала международная группа ученых, сообщив результаты исследований на конференции Общества анализа рисков, пишет Newsyou.

"Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи. В ближайшее время мы изучим и то, как именно он влияет на работу тела человека",— отметил сотрудник университета Индианы Чжэн Чжоу.

По словам ученых, токсины попадают в рисовые зерна вместе с водопроводной водой и способны приводить к тяжелым патологиям, а также к развитию нарушений работы организма.

Во время исследований эксперты обнаружили, что рисовые зерна накапливают в себе максимальное количество токсинов, большая часть которых содержится в мякоти в виде неорганических соединений. До 80% мышьяка попадает в злак из воды, столько же проникает в организм человека при переваривании пищи.

На данный момент ученый занимаются изучением взаимодействие различных сортов риса с опасными веществами.