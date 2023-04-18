ВОЙНА В Украине Штамм коронавируса Omicron обнаружили по всей Украине

2023-04-18 20:55

В Центре общественного здоровья констатировало, что штамм коронавируса Omicron диагностирован уже по всей Украине.

"Референс-лаборатория диагностики ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила циркуляцию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 во всех областях страны", - сообщили в Центре.

По данным Центра, на прошлой неделе вариант коронавируса SARS-CoV-2 Omicron был обнаружен у пациентов по всей стране, кроме Кировоградской области, где этот штамм был обнаружен в отобранном образце сточной воды. Тогда эксперты прогнозировали, что вскоре штамм будет обнаружен у пациентов.

ЦОС также напоминает, что штамм Omicron клинически переносится пациентами легче, но передается быстрее.