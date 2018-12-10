Мир Великобритания утвердила "черный список" близких к Путину российских олигархов

2018-12-10 09:11 216

Тереза Мэй премьер-министр Великобритании дала добро на предложенный спецслужбами список олигархов, против которых планируют ввести ограничения. Одной из причин его создания является отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Сообщает ежедневное издание The Daily Telegraph.

В список вошли шесть ближайших к Путину миллиардеров - Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Аркадий и Борис Ротенберг. Они активно ведут свой бизнес на территории Российской Федерации и имеют тесные финансовые отношения с президентом.

Ограничения лишат олигархов возможности свободно передвигаться не только Британией, но и Европой и вести любые бизнес начинания.

Виктория ГОРОВАЯ.

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