Мир Стало известно, где была пропавшая участница "Мисс Вселенная 2018"

2018-12-10 17:30 261

Пропавшая без вести представительница Сьерра-Леоне на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2018" Эстер Бангура наконец-то прибыла на место проведения конкурса в Таиланд и с ней все в порядке. Об этом сообщили на странице "Мисс Сьерра-Леоне Вселенная" в Instagram.

"Привет всем поклонникам "Мисс Сьерра-Леоне", спасибо вам за поддержку и беспокойство. С ней все хорошо, она, наконец, в Таиланде, но как болельщица, а не участница самого престижного конкурса красоты", - подписали публикацию.

Скорее всего, девушку не допустили к участию в конкурсе из-за того, что она пропустила регистрацию.

Стоит отметить, что организаторы конкурса "Мисс Вселенная 2018" заявили, что Эстер Бангура в нем участвовать не будет. Где была девушка все это время - неизвестно.