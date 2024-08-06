ВСУ нуждаются в большем количестве F-16 для боевых миссий - ISW

В Институте изучения войны заявили о том, что Воздушные силы ВСУ нуждаются в гораздо большем количестве истребителей F-16 для расширения и укрепления системы противовоздушной обороны.
В отчете напомнили, что 4 августа официальный Киев заявил о получении Украиной первой партии истребителей F-16.
Впрочем, говорится в отчете, полученного количества недостаточно для достижения ощутимого результата в защите страны от воздушных атак или эффективного участия в боевых миссиях.
По мнению аналитиков, Украине понадобится гораздо большее количество F-16, чтобы интегрировать самолеты и расширить "зонтик" противовоздушной обороны.
"Кроме того, для более безопасного использования F-16 и устранения риска их поражения врагом, Воздушным силам также следует регулярно уничтожать системы противовоздушной обороны в российском тылу и на временно оккупированных территориях Украины посредством предоставленного Западом дальнобойного оружия", - говорится в отчете ISW.