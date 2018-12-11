Мир Утечка данных повторилась: Google назвал новую дату закрытия Сецсети Google+

2018-12-11 10:41 189

Google принял волевое решение закрыть свою соцсеть Google+ на четыре месяца раньше, чем планировалось. Так, уже в апреле следующего года приложение будет недоступною

"Причиной стала уже вторая ошибка в системе конфиденциальности, которая открыла доступ к данным 52,5 млн аккаунтов, таких как имена, электронная почта, пол и возраст. При этом, по утверждению компании, пока никаких свидетельств того, что кто-то успел воспользоваться этим доступом, нет", - сообщает Reuters.

Напомним, ранее компания заявила, что закроет Google+ в августе 2019 года, потому что поддерживать непопулярную услугу слишком сложно. В то время сообщалось, что данные профиля от 500 тыс. пользователей могли быть подвержены партнерским приложениям из-за ошибки, существовавшей более двух лет.

Приложения, которые извлекают данные из Google+ для персонализации своих собственных сервисов с авторизацией пользователей, потеряют доступ через 90 дней.