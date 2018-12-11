Курьезы "Этого не было. Но даже если и было, это мое дело", - Трамп о плате любовницам

2018-12-11 13:16 99

Американский лидер Дональд Трамп достаточно жестко ответил на новые обвинения относительно выплат его экс-адвокатом Майклом Коэном денег женщинам за молчание об их любовных связях. 

"Демократы не смогут найти дымящийся пистолет (неопровержимые доказательства), который связывали бы кампанию Трампа с Россией после слушаний Джеймса Коми. Нет дымящегося пистолета... Нет сговора, как рассказывал FoxNews. Это потому, что сговора не было", - написал Трамп в нескольких сообщениях в Twitter.

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Таким образом он прокомментировал обнародованную накануне стенограмму слушаний экс-главы ФБР Джеймса Коми в Палате представителей, во время которых ожидались возможные новые обвинения по "российскому" делу.

Поэтому, теперь, сказал Трамп, демократы перешли к частным переводам средств, неверно называя это "взносом" в президентскую кампанию.

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"Этого не было. Но даже если и было, это только частное дело, как у Обамы, впрочем все было сделано грамотно, юристом, и дело даже не дошло бы до штрафов. Это вообще ответственность юриста, если бы он совершил ошибку, не моя", - сказал Трамп, комментируя развитие событий вокруг дела его экс-адвоката Майкла Коэна.

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Курьезы

"Этого не было. Но даже если и было, это мое дело", - Трамп о плате любовницам 2018-12-11 13:16 99
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