Мир Буханка хлеба за 40 кг денег - инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000%

2018-12-11 15:14 204

К концу ноября 2018 года инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000% в годовом исчислении. 

Как сообщиает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны, темпы роста инфляции постепенно снижаются − в сентябре она выросла на 228%, в октябре − на 148% и в ноябре − на 144%.

В то же время правительство Венесуэлы не публикует данных об экономике страны − о них сообщает только парламент. Информацию затребовал Международный валютный фонд.

Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман уточнил, что рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении − 1 290 000%.

Он считает, что ответственность за "голод и трагедию" венесуэльского народа лежит на правительстве.

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Мир

Буханка хлеба за 40 кг денег - инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000% 2018-12-11 15:14 204
В Instagram теперь можно обмениваться голосовыми сообщениями 2018-12-11 14:13 183
Утечка данных повторилась: Google назвал новую дату закрытия Сецсети Google+ 2018-12-11 10:41 258
Стало известно, где была пропавшая участница "Мисс Вселенная 2018" 2018-12-10 17:30 534

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