Мир Буханка хлеба за 40 кг денег - инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000%

2018-12-11 15:14 204

К концу ноября 2018 года инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000% в годовом исчислении.

Как сообщиает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны, темпы роста инфляции постепенно снижаются − в сентябре она выросла на 228%, в октябре − на 148% и в ноябре − на 144%.

В то же время правительство Венесуэлы не публикует данных об экономике страны − о них сообщает только парламент. Информацию затребовал Международный валютный фонд.

Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман уточнил, что рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении − 1 290 000%.

Он считает, что ответственность за "голод и трагедию" венесуэльского народа лежит на правительстве.