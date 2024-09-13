Экономика НБУ обнародовал прогнозы по инфляции - что и на сколько будет дорожать в ближайшее время

2024-09-13 20:34

В августе 2024 года потребительская инфляция в Украине выросла до 7,5% в годовом исчислении, что стало заметным ускорением по сравнению с 5,4% в июле. Об этом сообщил Национальный банк в комментарии по уровню инфляции.

Рост цен в месячном исчислении составил 0,6%. Эти темпы превысили ожидания, заложенные в инфляционном отчете за июль.

Основными факторами, повлекшими ускорение инфляции, стали худшие урожаи в этом году, рост расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. Эти факторы оказали дополнительное давление на цены, особенно на продукты питания и основные товары.

Базовая инфляция и продовольственные товары

Базовая инфляция в августе увеличилась до 6,5% г/г по сравнению с 5,7% в июле. Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 7,4% г/г, что было вызвано повышением стоимости сырья и производственных затрат. Значительное удорожание наблюдалось в хлебобулочной и кондитерской продукции из-за влияния засушливых погодных условий и роста расходов на сырье.

Особенно заметно подорожали молочные продукты из-за ограниченного предложения сырья и роста спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Также наблюдался рост цен на овощи, в частности, помидоры, огурцы и другие продукты борщового набора, что связано с уменьшением урожая и предложения на рынке.

Эффекты девальвации и издержки бизнеса

Одним из основных факторов, повлиявших на инфляцию, стало ослабление обменного курса гривны, продолжавшееся в предыдущие месяцы. Это привело к росту стоимости импортируемых товаров, включая кофе, чай и фармацевтическую продукцию. Кроме того, расходы бизнеса на оплату труда и энергию продолжали расти, что подталкивало цены вверх.

Административно регулируемые цены

Рост административно регулируемых цен также ускорился до 13,7% г/г. Особенно это касается табачных изделий, фармацевтической продукции и алкогольных напитков. Однако на инфляцию продолжает влиять мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги, что в некоторой степени сдерживает рост цен.

Прогноз на ближайшие месяцы

Ожидается, что инфляционное давление будет оставаться высоким в последующие месяцы из-за увеличения издержек бизнеса и постепенного повышения акцизов. Однако Национальный банк Украины уверяет, что продолжит направлять монетарную политику на сохранение инфляции на умеренном уровне и возвращение ее в 5% в среднесрочной перспективе.

Эти меры будут включать в себя поддержку стабильности валютного рынка и защиту гривневых доходов и сбережений населения от инфляционного давления.

Напомним, в августе потребительские цены в Украине выросли на 0,6% после падения до нуля в июле.