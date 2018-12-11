Украина НАБУ завершило следствие по делу офицера СБУ, торговавшего гражданством Украины

2018-12-11 15:46 183

НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении офицера СБУ, уличенного в получении 47,5 тыс. долл. США взятки от иностранцев в обменна незаконное получение гражданства Украины.

Как говорится с сообщении на сайте НАБУ, действующий руководитель структурного подразделения одного из отделов ГУ СБУ в Киеве и Киевской обл. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Его подельнику - физическому лицу - инкриминируют ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

"Следствие собрало достаточно доказательств в подтверждение того, что подозреваемый владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине через заключение фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование этих фактов имело бы последствием возможное выдворение этих лиц с территории Украины", - говорится в сообщении.

24 апреля 2018 года чиновника СБУ и его сообщника детективы НАБУ поймали в момент получения неправомерной выгоды. На следующий день этим лицам сообщено о подозрении.

В октябре этого года подозреваемым сообщили о завершении досудебного расследования в отношении них и предоставили стороне защиты доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.