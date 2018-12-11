Украина Укрпочта объявила о задержках отправлений из-за праздников

2018-12-11 22:00 228

"Укрпочта" не исключает возможное увеличение срока стандартной почтовой доставки из-за роста объемов почты, которая пересылается в предновогодний и рождественский период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В настоящее время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хэндлинговые компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности являются ограниченными", - указано в сообщении.

Также в пресс-службе посоветовали за более подробной информацией относительно места пребывания отправки обращаться в контакт-центр "Укрпочты" 0800 300 545 или через официальную страницу "Укрпочты" в facebook.