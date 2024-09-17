Политика Владимир Зеленский озвучил реальные последствия задержек по поставкам вооружения

2024-09-17 10:26

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последствия задержек по поставкам вооружения. Он сообщил, что из-за нехватки вооружения Украина не может оснастить даже четыре из необходимых 14 бригад. Об этом глава государства сообщил в интервью CNN.



Так, отвечая на вопрос о том, почему принятие пакетов помощи от США и Европы не трансформировалось в достаточное количество боеприпасов для Украины, он отметил задержки в поставках вооружения.



"Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. До сих пор у нас не было из этого пакета бригад, мы не оснастили даже четыре", – пояснил президент.



Зеленский акцентировал, что в течение восьми месяцев ожидания положительного решения Конгресса США о помощи Киеву на 61 млрд долларов Украина использовала все имевшиеся у нее запасы боеприпасов.



"Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, и то, что у нас есть на складах или резервных бригадах, которые нам сейчас нужны", - добавил глава государства.



Ранее Forbes писало, что для новых бригад, формирующихся в составе Сил обороны Украины, не хватает современного вооружения, и их приходится оснащать оружием из советских запасов.



Тогда в издании отметили, что это может стать серьезной проблемой для Украины, когда новые, но плохо оснащенные бригады заменят на фронте старые, но лучше оснащенные бригады после того, как последние будут выведены из столкновения - в некоторых случаях после 18 месяцев непрерывных боев.