Украина Стало известно, как будут расти тарифы на коммунальные услуги

2018-12-11 20:00 234

 

Тарифы на природный газ для населения в 2018 году вырастут на 22,9%, на горячую воду, отопление — на 20% , на электроэнергию — на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный консенсус-прогноз чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

Согласно прогнозу по декабрь 2018 года, природный газ подорожает на 15% в 2019 году, на 18% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Горячая вода, отопление вырастут в цене на 10% в 2019 году, на 12% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.

Напомним, согласно консенсус-прогнозу за декабрь 2018 года, инфляция в Украине по итогам 2018 года достигнет 10,1% после чего снизится до 8% в 2019 году, 6,9% в 2020 году и 6% в 2021 году.

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